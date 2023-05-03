السيد رئيسي من مقام السيدة زينب (ع): سوريا بقيت شامخة وانتصر المجاهدون بعد 12 عاما من الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2023 - 20:34

السيد رئيسي من مقام السيدة زينب (ع): سوريا بقيت شامخة وانتصر المجاهدون بعد 12 عاما من الحرب

منذ 51 mins 3 May، 2023
أخبار موقع المنار

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