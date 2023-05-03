السيد رئيسي: العلاقات مع سوريا علاقة قلبية بين الشعبين واستراتيجية بين الحكومتين وهذه العلاقات العميقة لا يمكن فصلها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2023 - 20:36

السيد رئيسي: العلاقات مع سوريا علاقة قلبية بين الشعبين واستراتيجية بين الحكومتين وهذه العلاقات العميقة لا يمكن فصلها

منذ 49 mins 3 May، 2023
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