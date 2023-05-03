بيرم استقبل وفداً نقابياً اسبانياً وتجمع العلماء المسلمين

استقبل وزير العمل مصطفى بيرم وفدا من تجمع العلماء المسلمين في لبنان برئاسة الشيخ حسان عبدالله الذي قال بعد اللقاء اننا “استعرضنا لكل الخطوات التي يقوم بها واكدنا انها تحمل في طياتها كل ما هو ضروري لصالح العمال في لبنان”.

اضاف: “اثنينا على النشاط الرائع الذي يقوم به ومحاولاته الحثيثة من اجل تأمين فرص عمل للمواطنين اللبنانيين ولتأمين المستلزمات الضرورية لصمود العامل اللبناني بخاصة القرار الاخير الذي رفع فيه الحد الادنى للأجور”.

وقال الشيخ عبد الله “طرحنا موضوع الضمان الاجتماعي وضرورة ان تدفع الدولة الاموال المستحقة عليها للضمان، لأن ذلك من حق العمال ، فالضمان لا يستطيع الان تأمين الخدمات الضرورية للمضمونين نتيجة انهيار العملة الوطنية. وقد اطلعنا معالي الوزير على محاولاته لإيجاد حل لهذه المعضلة في وقت قريب”.

وتابع: “كما أجرينا جولة في الامور العامة وخصوصا الوحدة الاسلامية والوطنية التي تتأكد من خلال نشاطاته، والتي كان من احد مظاهرها وكانت محل اعجاب من التجمع هو ما حصل خلال زيارته طرابلس، ما يؤكد ان الخدمة العامة هي خدمة وطنية لا تنحصر في المؤيدين والداعمين، بل على الوزير ان يكون خادما للبنانيين وهذا ما يتميز به الوزير بيرم”.

وفد اسباني

كما استقبل الوزير بيرم رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله برفقة وفد من اللجان العمالية الكتالونية “cloo”(اسبانيا) برئاسة الامين العام jovier Pacheco ، في حضور محامية الاتحاد فرح عبدالله وعدد من اعضاء المكتب التنفيذي.

وفي بيان وزعه الوفد، ان الزيارة للبنان “تأتي في اطار دعم النقابات المستقلة في لبنان ورفع صوتهم امام المجتمع الاوروبي والدولي”.