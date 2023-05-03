بالفيديو | الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط أثناء عبورها مضيق هرمز

احتجزت قوات الحرس الثوري الإيراني، ناقلة نفط في مضيق هرمز ترفع علم بنما وتحمل إسم “نيوفي”، في ثاني حادث من نوعه خلال أيام.

وأعلن الأسطول الخامس الأمريكي، اليوم الأربعاء، أنّ “الحرس الثوري الإيراني احتجز اليوم ناقلة نفط ترفع علم بنما عند عبورها مضيق هرمز”، لافتًا إلى أنّ الناقلة تحمل اسم “نيوفي”.

ونشرت البحرية الأمريكية لقطات لسفن حرس الثورة وهي تحيط بالناقلة.

وكانت القوة البحرية للجيش الايراني قد احتجزت قبل أيام عدة ناقلة نفط أجنبية في بحر عمان. ووفقاً لإعلان الجيش الايراني، فقد اصطدمت ناقلة النفط المخالفة التي ترفع علم جزر مارشال بلنش إيراني في مياه الخليج، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة العديد من أفراد الطاقم الآخرين.

وفي العملية المذكورة، قامت المدمرة “بايندر” التابعة لبحرية الجيش الايراني بتوقيف السفينة المخالفة التي تحمل علم مارشال وقادتها إلى المياه الساحلية لجمهورية إيران الإسلامية.

المصدر: وكالة فارس