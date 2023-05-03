وصول الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي الى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة من نوعها منذ 13 عاما – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2023 - 11:00

وصول الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي الى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة من نوعها منذ 13 عاما

منذ 59 mins 3 May، 2023
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