اعلام العدو: “دولة” بأكملها تجثو على ركبتيها بسبب أسير مات في السجن – نحن نستحق أكثر – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2023 - 01:04

اعلام العدو: “دولة” بأكملها تجثو على ركبتيها بسبب أسير مات في السجن – نحن نستحق أكثر

منذ 22 mins 3 May، 2023
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