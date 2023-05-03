صحيفة معاريف الصهيونية: 70 صاروخا أطلقت من غزة نحو الغلاف ومنطقة مرحافيم منذ بدء الجولة الحالية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2023 - 01:04

صحيفة معاريف الصهيونية: 70 صاروخا أطلقت من غزة نحو الغلاف ومنطقة مرحافيم منذ بدء الجولة الحالية

منذ 29 mins 3 May، 2023
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