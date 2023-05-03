كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية تعلن عن تصديها للقصف الاسرائيلي بقصف المستوطنات الصهيونية بغلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2023 - 01:04

كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية تعلن عن تصديها للقصف الاسرائيلي بقصف المستوطنات الصهيونية بغلاف غزة

منذ 34 mins 3 May، 2023
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