إصابة 3 مستوطنين صهاينة جراء قصف المقاومة للمستوطنات بغلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2023 - 01:04

إصابة 3 مستوطنين صهاينة جراء قصف المقاومة للمستوطنات بغلاف غزة

منذ 36 mins 3 May، 2023
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