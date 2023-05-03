طائرات العدو الاسرائيلي تستهدف موقع الـ17 شمال مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2023 - 01:04
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المقاومة الفلسطينية تواصل إطلاق الرشقات الصاروخية من قطاع غزة رداً على اغتيال الشهيد الشيخ خضر عدنان
وسائل إعلام فلسطينية: طائرات العدو تشن سلسلة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة
المضادات الأرضية التابعة للمقاومة تتصدى لطائرات الاحتلال في سماء قطاع غزة
إعلام العدو: تعرض طائرات سلاح الجو لصواريخ مضادة في سماء قطاع غزة خلال تنفيذها الغارات
كتائب القسام: الدفاعات الجوية التابعة للقسام تتصدى للطيران الحربي الصهيوني المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض-جو
حركة حماس: العدوان الصهيوني على قطاع غزة سيفشل في تحقيق أهدفه بمنعنا من القيام بواجب الدفاع عن شعبنا ورموزه
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تعلن مسؤوليتها عن إطلاق أكثر من 20 صاروخ باتجاه مستوطنات العدو الصهيوني في غلاف غزة
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة: جريمة اغتيال الشهيد خضر عدنان ستفجر ردوداً من أبناء شعبنا في كافة الساحات
إعلام العدو: 7 إصابات إحداها في حالة خطيرة جراء سقوط صاروخ على سديروت
إضراب شامل يعمّ محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة حداداً على استشهاد الأسير خضر عدنان
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة: لو لم يكن لدى شعبنا أمثال الشيخ عدنان لذهبت قضيتنا أدراج الرياح
نخالة: وفاؤنا للشهداء جميعا وللشيخ عدنان أننا لن نغادر طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير أرضنا
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يتصل بالأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي معزيا باستشهاد الاسير الشيخ خضر عدنان
هنية لنخالة: المعركة مع العدو مفتوحة وشعبنا منتفض على مدار الساعة في وجه الاحتلال ويواصل السير على طريق المقاومة
حزب الله يتقدم من الشعب الفلسطيني وحركات المقاومة وخصوصا الجهاد الإسلامي بالتعازي والتبريكات باستشهاد الشيخ خضر عدنان
حزب الله: إن استشهاد الشيخ عدنان يكشف حجم المأساة الكبيرة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون والعرب في سجون الاحتلال
حزب الله: نطالب المؤسسات الدولية والإنسانية بالعمل الجادّ لكشف جرائم الاحتلال في السجون الصهيونية
حزب الله: نؤيد كل الخطوات التي تقوم بها حركات المقاومة الفلسطينية ردّا على جرائم الاحتلال ولتحرير الأسرى والمعتقلين
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يدين جريمة اغتيال الشيخ عدنان ويحمّل المجتمع الدولي مسؤولية ما يجري على الشعب الفلسطيني
أنصار الله: نحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة تجاه جريمة اغتيال الشيخ خضر عدنان وتداعياتها وتبعات جرائمه
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: على "إسرائيل" ضمان إجراء تحقيق شامل في ملابسات وفاة الشيخ خضر عدنان
قوات الاحتلال في مدينة حيفا تعتدي على وقفة منددة باغتيال الشهيد الشيخ خضر عدنان
رئيس لجنة الإعلام والاتصالات: نواب اللجنة يقفون خلف ديوان المحاسبة لإدانة المتورطين في قضية مبنيي تاتش وكاسابيان
السائقون العموميون يقطعون الطريق عند تقاطع الصيفي في وسط بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
الصحة السودانية: ارتفاع عدد القتلى جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 550 والإصابات إلى 4926
الخارجية السورية: العدوان الإسرائيلي على مطار حلب الدولي يأتي ضمن سلسلة الاعتداءات الإسرائيلي على منشآت مدنية حيوية
الخارجية السورية: السياسات الإسرائيلية العدوانية ليست إلا محاولة بائسة لخلط أوراق المنطقة والتشويش على إعادة الأمن
وسائل إعلام يمنية: 35 خرقاً لقوى العدوان خلال 24 ساعة في الحديدة بينها استحداث تحصينات قتالية
السودان: معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع لاسيما في الخرطوم في اليوم الثاني على تمديد الهدنة الخامسة
طائرات العدو الاسرائيلي تستهدف موقع الـ17 شمال مدينة غزة
منذ 37 mins
3 May، 2023
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