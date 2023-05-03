اعلام العدو: مدى إطلاق الصواريخ من غزة آخذ في الاتساع ولأول مرة خلال الجولة الحالية يتم قصف منطقة مرحافيم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2023 - 01:04

اعلام العدو: مدى إطلاق الصواريخ من غزة آخذ في الاتساع ولأول مرة خلال الجولة الحالية يتم قصف منطقة مرحافيم

منذ 38 mins 3 May، 2023
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