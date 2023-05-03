وزارة الصحة بغزة: لم نسجل أي إصابات حتى الآن جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 3 2023 - 01:04

وزارة الصحة بغزة: لم نسجل أي إصابات حتى الآن جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع

منذ 46 mins 3 May، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة