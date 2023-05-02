حمية من القاهرة: فلسطين هي البوصلة والعمل على تحرير أرضها هو المبتغى

اعتبر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان علي حمية أن “شعوبنا العربية والأهل في فلسطين العزيزة والصامدة يرتقب منا – وكل من موقعه ونطاق صلاحياته وإمكاناته – بأن يتحمّل مسؤولياته تجاه دعم فلسطين” وأكد أنه “بصفته رئيسا للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، كان قد تلقّى طلباً رسمياً من وزير النقل الفلسطيني عاصم سلام يؤكد فيه بضرورة اتخاذ موقفٍ عربي موّحد من قبل الجمعية لمعالجة الاعتداء الصارخ للعدو الإسرائيلي على أرض مطار القدس الدولي (مطار قلنديا)، ومواجهة مخطط العدو لتحويله إلى مجمع استيطاني جديد”.

كلام حمية جاء خلال مشاركته في ورشة عمل نظمتها الجامعة العربية في القاهرة لإعداد دراسة لتطوير وترابط المرافئ والموانئ العربية ببعضها البعض.

وندد حمية بشدة بهذا الاعتداء، ودعا “جميع المنظمات والمحافل الدولية إلى ضرورة اتخاذها مواقف موحدة ورافضة للاعتداءات الإسرائيلية على أرض المطار المذكور”، وشدد على أن “أرض مطار القدس الدولي كانت وستبقى بالنسبة إلينا دائماً وأبداً أرضاً لمطار القدس الدولي لدولة فلسطين الحبيبة”.

وتابع حمية أنه “بناءً على قرارات اجتماع مجلس وزارء النقل العرب الذي انعقد في تشرين الثاني من العام الماضي، والتي قضت بتشكيل خلية عمل عربية لدعم القطاعات والمرافق الفلسطينية وفقاً للحاجات التي يطلبها الشعب الفلسطيني”، وشدد على “وجوب تسييل تلك القرارات إلى خطوات عملية دعماً وتلبيةً لحاجات هذا الشعب”، ودعا “لوضع كافة إمكانات الوزارات والمرافق العربية في خدمة تعزيز صمود الشعب الفلسطيني”، وأكد أن “فلسطين هي البوصلة والعمل على دعمها وتحرير أرضها وشعبها ومرافقها الحيوية هو المبتغى”.

المصدر: بريد الموقع