إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي مجددًا في مستوطنات غلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2023 - 21:34
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إستشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان بعد 86 يوماً من الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا لاعتقاله الإداري
إضراب شامل يعمّ محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة حداداً على استشهاد الأسير خضر عدنان
اعلام العدو: الجيش يرفع حالة التأهب في صفوف قوات الدفاع الجوي "القبة الحديدية" خوفاً من الانتقام للشهيد عدنان
المقاومة الفلسطينية تطلق أكثر من 20 صاروخا باتجاه مستوطنات الاحتلال في مناطق غلاف غزة
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تعلن مسؤوليتها عن دك مستوطنات العدو الصهيوني في غلاف غزة
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة: جريمة اغتيال الشهيد خضر عدنان ستفجر ردوداً من أبناء شعبنا في كافة الساحات
إعلام العدو: 7 إصابات إحداها في حالة خطيرة جراء سقوط صاروخ على سديروت
إعلام العدو: قذيفتان اطلقتا من قطاع غزة إحداهما سقطت في منطقة مفتوحة وتفعيل صفارات الإنذار في المستوطنات المحاذية
إذاعة جيش الاحتلال: إلغاء مناورات عسكرية كانت مقررة في محيط غلاف غزة بعد إطلاق قذائف صاروخية من القطاع
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة: لو لم يكن لدى شعبنا أمثال الشيخ عدنان لذهبت قضيتنا أدراج الرياح
نخالة: وفاؤنا للشهداء جميعا وللشيخ عدنان أننا لن نغادر طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير أرضنا
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يتصل بالأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي معزيا باستشهاد الاسير الشيخ خضر عدنان
هنية لنخالة: المعركة مع العدو مفتوحة وشعبنا منتفض على مدار الساعة في وجه الاحتلال ويواصل السير على طريق المقاومة
فصائل المقاومة الفلسطينية: العدو هو المسؤول بشكل كامل عن جريمة اغتيال الأسير عدنان وعليه تحمل التبعات المترتبة على ذلك
حركة حماس: جريمة اغتيال الشيخ خضر عدنان لن تمر من دون حساب من فصائل المقاومة الفلسطينية
إعلام الأسرى: الحركة الأسيرة تعلن الاستنفار والحداد العام في السجون وإغلاق الأقسام كافة
هيئة شؤون الأسرى: نطالب الاحتلال بتسليم فوري لجثمان الأسير عدنان لتشييعه بشكل يليق بتاريخه
حزب الله يتقدم من الشعب الفلسطيني وحركات المقاومة وخصوصا الجهاد الإسلامي بالتعازي والتبريكات باستشهاد الشيخ خضر عدنان
حزب الله: إن استشهاد الشيخ عدنان يكشف حجم المأساة الكبيرة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون والعرب في سجون الاحتلال
حزب الله: نطالب المؤسسات الدولية والإنسانية بالعمل الجادّ لكشف جرائم الاحتلال في السجون الصهيونية
حزب الله: نؤيد كل الخطوات التي تقوم بها حركات المقاومة الفلسطينية ردّا على جرائم الاحتلال ولتحرير الأسرى والمعتقلين
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يدين جريمة اغتيال الشيخ عدنان ويحمّل المجتمع الدولي مسؤولية ما يجري على الشعب الفلسطيني
أنصار الله: نحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة تجاه جريمة اغتيال الشيخ خضر عدنان وتداعياتها وتبعات جرائمه
إعلام العدو: إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار قرب افني حيفتس قرب طولكرم وتضرر مركبتين
رئيس لجنة الإعلام والاتصالات: نواب اللجنة يقفون خلف ديوان المحاسبة لإدانة المتورطين في قضية مبنيي تاتش وكاسابيان
السائقون العموميون يقطعون الطريق عند تقاطع الصيفي في وسط بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
إستشهاد عسكري سوري وإصابة 7 آخرين في عدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينة حلب وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة
السودان: معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع لاسيما في الخرطوم في اليوم الثاني على تمديد الهدنة الخامسة
نقابة أطباء السودان: إرتفاع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات في السودان الى 447 والإصابات الى 2255
الأمم المتّحدة: المعارك الدائرة في السودان خلّفت أكثر من 330 ألف نازح و100 ألف لاجئ
الأمم المتّحدة تعلن حاجتها لمليار و500 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في السودان
إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي مجددًا في مستوطنات غلاف غزة
منذ 1 ساعة
2 May، 2023
استشهاد الاسير الشيخ خضر عدنان
خضر عدنان
صفالارات الانذار
صواريخ غزة
قطاع غزة
مستوطنات غلاف غزة
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