طارق عز الدين للمنار: جميع فصائل المقاومة جاهزة للرد على جريمة الاحتلال لأن الشيخ عدنان يمثل الشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2023 - 13:10

طارق عز الدين للمنار: جميع فصائل المقاومة جاهزة للرد على جريمة الاحتلال لأن الشيخ عدنان يمثل الشعب الفلسطيني

منذ 1 ساعة 2 May، 2023
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