حزب الله قدم دفعة جديدة من المازوت لمحطات ضخ المياه في سيروب والفيلات والمية ومية في صيدا

قدم حزب الله الدفعة ال16 من المازوت من ضمن الهبة المجانية التي يؤمنها بشكل دوري، وزعتها شركة الأمانة خلال الأسبوع الماضي لمحطات ضخ المياه في الآبار التابعة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي في مناطق سيروب والفيلات والمية مية- الاسماعيليه وحي المغارة- القريّة في صيدا، حيث تسلمت 4000 ليتر وقد أشرف على عملية التسليم مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو وعضو لجنة العلاقات في قطاع صيدا الحاج أحمد الجبيلي.

وجدد الأهالي شكرهم للعاملين في العمل الإجتماعي في “حزب الله” على “استمرارهم في مبادرتهم وبشكل دوري في تقديم العون لتأمين المياه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام