ايران تختبر بنجاح محرك طائرات محلي الصنع

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الاثنين، نجاح اختبار محرك للطائرات إيراني الصنع بالكامل ونظام التحكم في المحرك الهوائي، وتم الاختبار بحضور الرئيس السيد إبراهيم رئيسي.

وتفقد رئيسي شركة “مبنا مايند” (Mapna) ومعرض الإنجازات التكنولوجية لهذه المجموعة في قطاع الطاقة الحرارية والمتجددة، والنفط والغاز، والنقل بالسكك الحديد، والخدمة والإصلاحات الأساسية، والمحركات الجوية، والسيارات الكهربائية، والصناعات الذكية، والصحة والمياه.

وخلال زيارة رئيسي لهذه المجموعة الصناعية، تم اختبار أول محرك الطائرة الإيراني الصنع بالكامل ونظام التحكم في المحرك الهوائي، والذي تم تصنيعه بطريقة الهندسة العكسية على يد خبراء مجموعة “Mapna” الصناعية، بنجاح.

كما اطلع رئيس الجمهورية عن كثب على مشروع “مبنا مايند” المعرفي والذي تصفه مجموعة مبنا الصناعية بأنه “ثورة صناعية رابعة” وهو مشروع يرمي لجمع وتخزين والادارة الآنية للمعطيات ، حيث يتم ربط محطات الطاقة وباقي الصناعات بتطبيقات الذكاء الصناعي ومعالجة المعطيات على نطاق واسع في الصناعات.

كما زار رئيسي التوربينات الغازية الإيرانية بالكامل لإنتاج الكهرباء، والتي تصنيع أجزائها المتقدمة وذات التقنية العالية في البلاد بواسطة شركة “Mapna” وسلسلة توريد قطع الغيار.

وخلال هذه الزيارة أكد الرئيس الإيراني تلبية حاجة البلاد من القاطرات من خلال الإنتاج المحلي وكذلك استخدام قدرات مركز تدريب القاطرات لهذه الشركة.

المصدر: فارس