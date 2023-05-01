الكيان المؤقت | ليفين : الادارة الاميركية تدعم المعارضة ضد حكومة نتنياهو

وجه وزير القضاء الصهيوني ياريف ليفين مساء الأحد، اتهامات صريحة للإدارة الأمريكية بالتعاون مع المعارضة التي تنظم الاحتجاجات الواسعة ضد خطة التعديلات الحكومية منذ أربعة أشهر دون توقف، وفق ما نشر موقع والا العبري والتي وصلته تسريبات صوتية.

وزير القضاء قد قال خلال لقاء جمعه مع عدد من النشطاء الحريديين المتدينين في منزل المتشدد يوسي روزنباوم: “ليس هناك شك في أننا في وضع خاسر. فهم (منظمو الاحتجاجات ضد التعديلات) يسيطرون على المحكمة والمستشارة القضائية للحكومة وجميع رؤساء النظام الاقتصادي، والإدارة الأمريكية التي تعمل بالتعاون معهم في هذا الشأن وتكوّن الصورة عن الأوضاع عن طريقهم ومن وجهة نظرهم”.

وأضاف ليفين أنه لا يشك للحظة بأنه “حتى وإن قمنا بحملة إعلامية متكاملة لشرح دوافع وأسباب إجراء التعديلات القضائية فإننا كنا سنصل إلى نفس هذه النتيجة”. فالجانب الآخر، يملك ترسانة من الأدوات المذهلة وبرزت قوته على نحو لم يكن له مثيل في السابق- يحصلون على تمويل بمبالغ خيالية”.

وقال ليفين إن المعارضة لا توافق على أي جزء من “الإصلاح القضائي” خلال المفاوضات “المعارضة لا توافق على أي فاصلة، لكن من الأفضل محاولة استنفاد هذه الخطوة، فهذا سيكون أفضل للجميع”.

واتهم ليفين أعضاء كنيست من حزب الليكود بإفشال المصادقة على قوانين خطة إضعاف القضاء بسبب معارضتهم لها.

المصدر: اعلام العدو