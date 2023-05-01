مواكبة | شهيد خلال اقتحام عقبة جبر.. ومواجهات واعتقالات في القدس والضفة واقتحامات للأقصى

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب 6 آخرون برصاص قوات الإحتلال، صباح اليوم الإثنين، خلال إقتحام مخيم عقبة جبر جنوب غرب مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإستشهاد الشاب “جبريل محمد كمال اللدعة” (17 عامًا) بعد إصابته برصاصة مباشرة في الرأس، وإصابة 6 مواطنين آخرين، خلال إقتحام مخيم عقبة جبر جنوب غرب مدينة أريحا.

وعقب إقتحام مخيم عقبة جبر، إندلعت إشتباكات مُسلحة، بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الإحتلال.

اقتحامات واشتباكات

كما إقتحمت قوات الإحتلال، فجر اليوم، بلدة الزبابدة جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وداهمت منزل القيادي في الجهاد الإسلامي مهدي الشرقاوي قبل أن تعتقله وتقتاده إلى جهة مجهولة.

ووثقت كاميرات المواطنين، لحظة إطلاق نار من بنادق المقاومين الفلسطينيين استهدف قوات الإحتلال خلال إقتحام بلدة الزبابدة جنوب جنين.

وأصيب شاب برصاص جيش الإحتلال خلال المواجهات المندلعة في منطقة باب الزقاق بمدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، عقب إقتحام المنطقة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأنّ “قوة كبيرة من جيش الإحتلال معززة بآليات عسكرية إقتحمت منطقة باب الزقاق في بيت لحم، ما أدى إلى إندلاع مواجهات مع المواطنين، وأسفرت عن إصابة شاب بجروح، وتمّ نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية.

مواجهات في بيتونيا وطولكرم

هذا واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الإحتلال، خلال إقتحامها بلدة بيتونيا غرب محافظة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وفي طولكرم، إقتحمت قوات الإحتلال مخيم نور شمس، وحاصرت عددًا من منازل المواطنين، ما أدى إلى إندلاع مواجهات عنيفة.

وإعتقلت قوات الإحتلال الشابين “أنس حاتم قفيشة” و”عمر أبو اسنينة” عقب إقتحام منزليهما في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

اقتحام بيت أمر وسلواد

قوة كبيرة من جنود الإحتلال اقتحت بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى إندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الإحتلال.

كما اقتحمت قوات الإحتلال بلدة سلواد شمال شرق محافظة رام الله والبيرة، حيث داهمت منزلًا وعبثت بأثاثه وأغراضه، قبل أن تنسحب من المنطقة.

اقتحام الاقصى

واستمراراً في اعتداءاتها على الاقصى، عززت شرطة الإحتلال إنتشارها داخل المسجد وعند أبوابه، وتمّ التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.

واقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم، المسجد الأقصى، حيث نفذوا جولات إستفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، وإستمعوا إلى شروح حول “الهيكل”.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة إنتهاكات وإقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الإحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد.

المصدر: موقع المنار