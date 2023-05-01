رئيس نقابة الافران في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور طالب وزير الإقتصاد بإعادة النظر بتسعيرة ربطة الخبز – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2023 - 01:06
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السفير الإيراني لدى دمشق: زيارة السيد ابراهيم رئيسي إلى سوريا الأربعاء المقبل ستكون مهمة وسيكون لها تأثيرات إقليمية
وزير الأمن الإيراني السيد اسماعيل خطيب: وجهنا ضربات مؤلمة إلى داخل وخارج الكيان الصهيوني جسدت تعاون الأجهزة الإيرانية
السيد اسماعيل خطيب: ضربات الجمهورية الإسلامية وجهت رسالة قوة واقتدار الى العالم أجمع وأفشلنا مخططات الأعداء
الأمن الإيراني: القبض على أحد العناصر الأساسية في أعمال الشغب والاضطرابات الأخيرة في محافظة سيستان وبلوشستان وهو أجنبي
مجلس الشورى الاسلامي في ايران يسحب الثقة من وزير الصناعة والتعدين بأغلبية 162 نائباً مقابل 102 أصوات معارضة
وزير الخارجية الإيرانية: منطقة الخليج جزء أساسي من الهوية المشتركة التي لا يمكن انكارها بين ايران والمنطقة
حسين أمير عبداللهيان يعرب عن تقديره لتعاون السعودية ومساعدة الحكومة السودانية في نقل 65 مواطناً إيرانياً إلى البلاد
رئيس مفوضية حقوق الإنسان في السودان: البلاد على حافة كارثة إنسانية والنظام الصحي ينهار وهناك متاعب للحصول على الغذاء
الخارجية السعودية: وصول 133 شخصاً إلى جدة قادمين من السودان ليبلغ إجمالي من تم إجلاؤهم نحو 5197 من مختلف الجنسيات
الخارجية البريطانية تعلن أن العدد الإجمالي لمن تم إجلاؤهم من السودان في رحلات جوية بريطانية بلغ 2122 شخصاً
مطار الخرطوم الدولي يعلن تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني أمام حركة الطيران حتى 13 أيار بسبب تواصل المواجهات
البنك المركزي في السودان يقول إن عمليات النهب والسرقة التي طالت بعض فروع البنوك لا تؤثر على ودائع الجمهور فيها
وزير الخارجية السودانية علي الصادق علي يعلن أن الجيش يستعيد السيطرة تدريجياً على المناطق التي تضم المقار الدبلوماسية
وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان يؤكد خلال لقائه مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني دعوة الرياض للتهدئة ووقف التصعيد
اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى باليمن: الإفراج عن الأسير اللواء فيصل رجب بتوجيهات من السيد الحوثي اكراماً لوفد قبائل أبين
عبد القادر المرتضى: نأمل من الأمم المتحددة الضغط على الطرف الآخر لتنفيذ صفقة التبادل التي تم الاتفاق عليها في سويسرا
وفاة 4 أشخاص إثر انهيار سد العقبي في محافظة المحويت اليمنية نتيجة الأمطار وتدفق السيول وفرق الإنقاذ تبحث عن المفقودين
محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن القيادي الأسير خضر عدنان رغم تدهور صحته مع استمرار إضرابه عن الطعام لليوم الـ 85
محكمة الإحتلال العسكرية الإسرائيلية في عوفر تقرر تمديد اعتقال النائب الأردني عماد العدوان بتهمة تهريب أسلحة لمدة 8 أيام
الخارجية الأردنية تعلن أن اجتماعاً سيعقد في عمان بين وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق وسوريا والأردن لبحث أزمة سوريا
أردوغان يعلن أن الاستخبارات التركية قتلت زعيم داعش "أبو حسين القريشي" خلال عملية أمنية في سوريا يوم السبت
تركيا تعلن قتل مسؤول الإستخبارات العسكرية في الوحدات الكردية صبري عبد الله في عملية أمنية بمدينة عين العرب شمالي سوريا
رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة: هناك خلفية سياسية لبعض الدول حيال النازحين السوريين في لبنان
السفير هيثم أبو سعيد لـ "سبوتنيك": انتهاكات فردية داخل المنظومة الأممية لفرملة عودة النازحين عبر تهديدهم أو إغراءهم
الرئيس اللبناني السابق ميشال عون: دول أوروبية تعمل على إبقاء النازحين السوريين في لبنان وهناك دول تخوفهم من العودة
مصادر عراقية تقول إنه تم تعيين فيصل الشبلي مديراً لمطار بغداد الدولي بعد استقالة حسين قاسم إثر توبيخ رئيس الحكومة له
الرئاسة المصرية تعلن أن السيسي ورئيس حكومة اليابان اتفقا على رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
وزير الخارجية الأميركي يؤكد لنظيره الأرميني أن الحوار المباشر مع آذربيجان هو السبيل لتسوية الخلافات في منطقة القوقاز
رئيس مجلس إدارة شركة الطيران الأرمينية يعلن أن تركيا أغلقت مجالها الجوي أمام الطيران الأرميني إلى أوروبا دون إشعار مسبق
قوات فاغنر الروسية: السيطرة على مدينة أرتيوموفسك "باخموت" مسألة وقت ولم يتبقَ على تحريرها بالكامل سوى 1.5 كلم مربع
بيونغ يانغ تقول إن زيارة رئيس كوريا الجنوبية للولايات المتحدة عدائية وعدوانية وهي رحلة لإشعال حرب نووية خطيرة للغاية
الرئيس الفلبيني يقول إنه سيزور أمريكا للقاء نظيره جو بادين ولتعزيز مصلحة بلاده ودعم التحالف المهم بين مانيلا وواشنطن
اوزبكستان تجري استفتاء يتضمن توسيع الحماية الاجتماعية ويسمح للرئيس ميرضيائيف بالبقاء في السلطة حتى 2040
وسائل إعلام برتغالية: رجل قتل 3 أشخاص بالرصاص قبل أن ينتحر في مدينة سيتوبال جنوب لشبونة دون معرفة الأسباب
رئيس نقابة الافران في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور طالب وزير الإقتصاد بإعادة النظر بتسعيرة ربطة الخبز
منذ 2 ساعة
30 April، 2023
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