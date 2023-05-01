رئيس نقابة الافران في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور طالب وزير الإقتصاد بإعادة النظر بتسعيرة ربطة الخبز – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2023 - 01:06

رئيس نقابة الافران في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور طالب وزير الإقتصاد بإعادة النظر بتسعيرة ربطة الخبز

منذ 2 ساعة 30 April، 2023
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