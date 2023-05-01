الجيش السوداني: وافقنا على تمديد الهدنة 72 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2023 - 01:06

الجيش السوداني: وافقنا على تمديد الهدنة 72 ساعة

منذ 3 ساعة 30 April، 2023
أخبار موقع المنار

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