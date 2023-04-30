“محكمة عوفر التابعة للاحتلال الإسرائيلي ترجئ إصدار قرار بشأن الإفراج عن الأسير الشيخ خضر عدنان بكفالة على الرغم من تدهور صحته – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2023 - 21:22

“محكمة عوفر التابعة للاحتلال الإسرائيلي ترجئ إصدار قرار بشأن الإفراج عن الأسير الشيخ خضر عدنان بكفالة على الرغم من تدهور صحته

منذ 3 ساعة 30 April، 2023
أخبار موقع المنار

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