قوات الدعم السريع السودانية تعلن تمديد “الهدنة الانسانية” لـ72 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2023 - 21:22

قوات الدعم السريع السودانية تعلن تمديد “الهدنة الانسانية” لـ72 ساعة

منذ 4 ساعة 30 April، 2023
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