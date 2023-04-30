اجتماعٌ خماسي في عمان للبحث في عودة سوريا إلى الجامعة العربية

أعلنت الخارجية الأردنية أن وزراء خارجية سوريا ومصر والعراق والسعودية والأردن سيجتمعون في عمّان غداً الاثنين لمواصلة المشاورات بشأن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي إن “الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته السعودية في جدة منتصف نيسان الحالي، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية”.

من جهته، لفت المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إلى أن “العراق يجدد موقفه الثابت من إعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية وفق حل سياسي يعزز أمنها وأستقرارها”.

ويتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري مساء اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع اللجنة وزراء الخارجية (العراق، مصر، الأردن، السعودية، سوريا) حول سوريا، والمنبثقة عن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق الذي سبق عقده في جده بالمملكة العربية السعودية في 14 نيسان/إبريل الجاري لمناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك.

واتّفق الوزراء العرب المشاركون في اجتماع جدة على أهمية تأدية دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سوريا. وعقب الاجتماع بأيام، زار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان دمشق، في أول زيارة رسمية سعودية إلى سوريا منذ القطيعة بين الدولتين مع بدء الأزمة في سوريا قبل 12 عاما. وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا لديها عام 2011.

المصدر: روسيا اليوم