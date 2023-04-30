عناصر من الدفاع المدني عملت منذ الصباح الباكرعلى جرف الثلوج وسحب سيارات على طريق عام عيون السيمان كفردبيان-حدث بعلبك -كسروان، لتسهيل حركة المرور – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2023 - 12:10

عناصر من الدفاع المدني عملت منذ الصباح الباكرعلى جرف الثلوج وسحب سيارات على طريق عام عيون السيمان كفردبيان-حدث بعلبك -كسروان، لتسهيل حركة المرور

منذ 40 mins 30 April، 2023
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