عناصر من الدفاع المدني عملت منذ الصباح الباكرعلى جرف الثلوج وسحب سيارات على طريق عام عيون السيمان كفردبيان-حدث بعلبك -كسروان، لتسهيل حركة المرور – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
April 30 2023 - 12:10
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
30 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
النائب محمد رعد: يجب أن ننجز الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت ممكن ولن يحصل ذلك إلا بتفاهم متبادل بين اللبنانيين
رعد: بلدنا صغير لكن فعله في المنطقة كبير جداً وخيار المقاومة فرض على الأعداء الكبار اعادة النظر في سياساتهم تجاه بلدنا
طلال أرسلان: ما تمر به الجامعة اللبنانية يشكل الخطر الأكبر على القطاع التربوي وإذا انهارت هل يبقى وطن؟
الأسير عدنان يواصل معركة الكرامة لليوم الـ 85 وتحذيرات جدية من استشهاده بأي لحظة
مستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بقيادة عضو كنيست الاحتلال السابق المتطرف يهودا غليك
قوات الاحتلال تقتحم طولكرم وسرايا القدس تمطرها بصليات من الرصاص والقنابل المتفجرة
قوات الإحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم عين السلطان في أريحا
إعلام العدو: مئات الآلاف يتظاهرون في أنحاء "إسرائيل" للأسبوع الـ17 على التوالي ضد حكومة نتنياهو بينهم 230 ألفا بتل أبيب
الرئيس السوري بشار الأسد بستقبل المبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى الشرق الأوسط (تشاي جون)
الأسد: أهمَّ تغيّر إيجابي حصل على مستوى العالم تمثَّل بالدور الصيني الذي يتصاعد بشكل هادئ ومتوازن
قوات الدعم السريع: الانقلابيون يستعدون منذ أمس للهجوم على قواتنا في الحلفايا وأم درمان والخرطوم
الجيش السوداني يعلن تدمير أرتال عسكرية لقوات لدعم السريع كانت تتحرك من الغرب إلى الخرطوم
نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد القتلى من المدنيين إلى 425 والمصابين إلى 2091 منذ بداية المواجهات
الإعلام الروسي: أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط مسيّرة أميركية الصنع لتواجدها بالقرب من محطة زابوروجي النووية
تظاهرات في ألمانيا احتجاجا على توريد الأسلحة إلى أوكرانيا
وكالة أنباء كوريا الشمالية: زيارة رئيس كوريا الجنوبية للولايات المتحدة تعد استفزازا لإشعال حرب نووية
تدريبات عسكرية مشتركة لبحريتي الجيش الصيني والسنغافوري ضمن المياه الدولية لبحر الصين الجنوبي
عناصر من الدفاع المدني عملت منذ الصباح الباكرعلى جرف الثلوج وسحب سيارات على طريق عام عيون السيمان كفردبيان-حدث بعلبك -كسروان، لتسهيل حركة المرور
منذ 40 mins
30 April، 2023
التعليقات
ذات صلة
حدث اليوم | الاشتباكات على حالها في السودان رغم الهدنة… وتحذيرات من تدويل الصراع
صحيفة “واشنطن بوست”: الولايات المتحدة تفقد دعم مصر والعديد من الدول المؤثرة في مواجهة روسيا
مواكبة | فلسطين… مواجهات واعتقالات في القدس والضفة واقتحامات للأقصى
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
استبيان برامج شهر رمضان 1444 ه / 2023 م
إغلاق
مشاركة