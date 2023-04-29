رويترز: قالت ثلاثة مصادر إن الولايات المتحدة صادرت نفطًا إيرانيًا على ناقلة نفط في البحر في الأيام الأخيرة في إطار عملية لإنفاذ العقوبات وبعد أيام احتجزت إيران ناقلة نفط أخرى ردًا على ذلك – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 29 2023 - 05:14

رويترز: قالت ثلاثة مصادر إن الولايات المتحدة صادرت نفطًا إيرانيًا على ناقلة نفط في البحر في الأيام الأخيرة في إطار عملية لإنفاذ العقوبات وبعد أيام احتجزت إيران ناقلة نفط أخرى ردًا على ذلك

منذ 6 ساعة 28 April، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

استبيان برامج شهر رمضان 1444 ه / 2023 م
استطلاع برامج شهر رمضان 1444 ه / 2023 م

إغلاق مشاركة