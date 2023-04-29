رويترز: قالت ثلاثة مصادر إن الولايات المتحدة صادرت نفطًا إيرانيًا على ناقلة نفط في البحر في الأيام الأخيرة في إطار عملية لإنفاذ العقوبات وبعد أيام احتجزت إيران ناقلة نفط أخرى ردًا على ذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2023 - 05:14
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وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يبحث هاتفياً مع رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار الاوضاع في المنطقة
عبد اللهيان ينقل للسنوار تحية القيادة الإيرانية للمقاومة والشعب الفلسطيني: إيران تؤكد دعمها الدائم للقضية الفلسطينية
السنوار: نشكر الدعم الكبير الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني ومقاومته في كافة الميادين والمجالات
عبد اللهيان: دول المنطقة دخلت في مرحلة جديدة من التعاون ستؤدي إلى عزل الكيان الصهيوني وانهياره
عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي: اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين تمحورت حول تطوير العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة
عبد اللهيان: من الطبيعي أنّ الحوار بين إيران والسعودية له آثار إيجابية على مستوى المنطقة ولبنان
عبد اللهيان: المشكلة الأساسية التي تقف في وجه التعاون الايراني اللبناني هي التدخل الأمريكي في الشأن الداخلي اللبناني
استشهاد الفتى الفلسطيني عامر صباح (16 عاماً) برصاص جنود الاحتلال الصهيوني في بلدة تقوع جنوب بيت لحم
الهلال الأحمر الفلسطيني: 13 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وبيتا بنابلس
مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود العدو عند مدخل المغير شمال شرق رام الله بعد محاولة اقتحام المستوطنين للقرية
الجيش السوداني: قواتنا تصدت لهجوم للمتمردين على قوات الدفاع الجوي بمنطقة جبل أولياء جنوبي الخرطوم
برنامج الأغذية العالمي: تقديرات بوصول نحو 100 ألف لاجئ سوداني إلى تشاد و170 ألفا آخرين إلى جنوب السودان
نقابة أطباء السودان: هناك نقص في الإمدادات الطبية وصعوبة وصول الكوادر الطبية للمستشفيات وعدم وجود ممرات آمنة للإسعاف
رويترز عن مسؤول بالحرس الوطني: تونس تنتشل 41 جثة قبالة سواحلها
وزارة الدفاع الروسية: تصفية 65 جنديا أوكرانيا وتدمير وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا في خيرسون
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا تسقط مروحية أوكرانية من طراز Mi-8 في جمهورية دونيتسك الشعبية
الدفعة الثالثة والأخيرة من اللبنانيين الذين تم اجلاؤهم من السودان عن طريق السعودية وصلت الى بيروت عبر المطار
رويترز: قالت ثلاثة مصادر إن الولايات المتحدة صادرت نفطًا إيرانيًا على ناقلة نفط في البحر في الأيام الأخيرة في إطار عملية لإنفاذ العقوبات وبعد أيام احتجزت إيران ناقلة نفط أخرى ردًا على ذلك
منذ 6 ساعة
28 April، 2023
احتجازناقلات نفط
الولايات المتحدة
ايران
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