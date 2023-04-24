حزب الله عرض نشاط لجان التكافل الاجتماعي خلال رمضان في صيدا

عرض الفرع الاجتماعي لحزب الله في قطاع صيدا، نشاطه خلال شهر رمضان للجان التكافل الاجتماعي في أحياء المدينة وبلدات الجوار، والتي تعمل على تأمين الحصص التموينية والغذائية (خضار ولحوم ودجاج وخبز) ووجبات الإفطار اليومية الساخنة، بالإضافة الى التقديمات المالية النقدية والألبسة وتوزيعها لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين.

وأشار بيان للحزب الى أن “الانشطة الإجتماعية خلال شهر رمضان توزعت كما يلي: إجراء مصالحة عدد 5، ادوية عدد 735، استشفاء عدد 130، تأمين اثاث منزل عدد 1، تأمين سجاد عدد 2، تأمين فرصة عمل عدد 4، ترميم منزل عدد 1، تعزية عدد 153، تكفل عدد 1، تنظيف مسجد عدد 3، توزيع ألبسة عدد 1100، توزيع حصص تموينية عدد 5725، توزيع حصص غذائية عدد 9077، توزيع حصص محروقات (غاز منزلي) عدد 272، توزيع حلوى عدد 79، توزيع حليب اطفال عدد 22، حصص خضار عدد 3، حصص لحوم عدد 4، حل مشكلة عدد 67، خدمة مسن عدد 4، زيارة عوائل عدد 704، عيادة مرضى عدد 10، كسوة عيد عدد 1407، مأدبة افطار عدد 660، وجبة سحور عدد 2766، زكاة الفطر عدد 812، مساعدات مالية نقدية عدد 2850، مساعدات مالية دراسية عدد 2، معاينة طبية عدد 164، وجبة افطار عدد 29648 ويوم صحي عدد 1.

وأحصى عدد الانشطة التي بلغت خلال شهر رمضان 57416 نشاطا إستهدف 66589 مسفيدا بتكلفة اجمالية بلغت 49.490.000.000 ل.ل. (تسعة وأربعون مليارا وأربعماية وتسعون مليون ليرة لبنانية ). ولفت إلى أنها شملت أحياء تعمير عين الحلوة والفيلات وعددا من أحياء مدينة صيدا ومخيم عين الحلوة، كما توزع عمل اللجان في بلدات عبرا، الغازية، حارة صيدا، كفرحتى، عنقون، قناريت، اركي، عزة، رومين، حومين التحتا وبنعفول، فيما تركز عمل المطبخ اليومي في مدينة صيدا تعمير عين الحلوة وبلدتي الغازية وحارة صيدا. وشكر الفرع الإجتماعي في منطقة صيدا لأصحاب الأيادي البيضاء دعمهم الكبير لعمل لجان التكافل الاجتماعي في صيدا وبلدات الجوار خلال الشهر الكريم مجسدين الصورة الناصعة للتكافل والتضامن والوقوف الى جانب اهلنا في تلك الظروف الصعبة.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام