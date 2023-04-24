بالفيديو | اشتعال النيران في محرك طائرة للخطوط الجوية الأمريكية.. والسبب!! – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2023 - 15:38

بالفيديو | اشتعال النيران في محرك طائرة للخطوط الجوية الأمريكية.. والسبب!!

منذ 1 ساعة 24 April، 2023
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

اشتعلت النيران في محرك طائرة بوينج 737 تابعة للخطوط الجوية الأمريكية بعد اصطدامها بسرب من الأوز بعد حوالي 25 دقيقة من إقلاعها في ولاية أوهايو يوم الأحد.

ويظهر مقطع فيديو للرحلة التي كانت متجهة إلى فينيكس وهي تعود إلى مطار جون غلين الدولي في كولومبوس، وألسنة اللهب والدخان مشتعلة من المحرك الأيمن. وقد تمكنت الطائرة من الهبوط بسلام، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وكانت الطائرة أقلعت من المطار حوالي الساعة 7:43 صباحا بالتوقيت المحلي، واشتعلت النيران في المحرك بعد أقل من 30 دقيقة قبل أن تضطر الطائرة إلى العودة، وهبطت في حوالي الساعة 8:22 صباحا.

وقال أحد الركاب على متن الطائرة إن الركاب سمعوا ضجيجا عاليا في الطائرة، حيث يزعم أن الطيار أخبرهم أنهم اصطدموا بقطيع من الأوز بعد وقت قصير من الإقلاع.

المصدر: وكالات

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