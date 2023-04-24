اندلاع اشتباكات مُسلحة… 4 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام “عقبة جبر” في أريحا

اُصيب أربعة مواطنين برصاص جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، فجر اليوم الاثنين 24 نيسان/ ابريل 2023، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مُسلحة.

وافادت وسائل اعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر، وحاصرت عدة منازل وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين ما أدى إلى إصابة 4 شبان بجراح مختلفة، اعتقلت واحداً منهم.

وأجبر المقاومون الفلسطينيون قوات الاحتلال على ارسال تعزيزات عسكرية نحو مخيم عقبة جبر بأريحا بعد أن لاقت تصدياً واستبسالاً من المقاومين الفلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” فجر اليوم ، عدة مدن وقرى الضفة والقدس المحتلتين واعتقلت عدداً من المواطنين بينهم أسرى محررون بعد مداهمة منازلهم، وسط اندلاع اشتباكات مُسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

المصدر: فلسطين اليوم