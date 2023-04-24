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April 24 2023 - 02:22

إعلان مواعيد تسجيل السيارات المستوردة..

منذ 3 ساعة 23 April، 2023
هيئة ادارة السير
لبنان

أعلنت “هئية إدارة السير- مصلحة تسجيل السيارات والاليات” عن استمرارها في تسجيل السيارات المستوردة الجديدة والمستعملة في المصلحة الدكوانة وصيدا والنبطية وطرابلس وزحلة مع اعتماد ثلاثه ايام عمل لكل فئه اعتبارا من 25-4-2023.

بحيث تصبح السيارات التي ينتهي رقم هيكلها بـ 0 – 1 – 2 – 3 أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس من هذا الاسبوع، والاليات التي ينتهي رقم هيكلها بـ 4 – 5 – 6 الاسبوع الذي يليه(أي في 2-3-4 /5 / 2023)، والآليات التي ينتهي رقم هيكلها بـ 7 – 8 – 9 بتاريخ 9-10-11 / 5 / 2023.

هذا وستباشر الهيئة بإصدار بدل عن ضائع فقط لدفاتر السوق، كما انها ستستمر باصدار افادات السوق المطلوبة للخارج.

المصدر: مراسل الموقع

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