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April 23 2023 - 23:24

العدو الاسرائيلي اعتقل فتى من القدس المحتلة.. ومدد الاعتقال الاداري لأسير

منذ 21 mins 23 April، 2023
العدو الاسرائيلي
فلسطين

اعتقلت قوات العدو الاسرائيلي الأحد فتى فلسطيني من حي الثوري بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت الفتى عبد الله عوض (16 عاما)، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه”.

من جهة ثانية، قالت المصادر إن “سلطات الاحتلال أفرجت عن أربعة مقدسيين بينهم سيدة بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك ودفع غرامة مالية”.

وأضافت المصادر أن “سلطات الاحتلال أفرجت عن كل من: رشا سعيد، ومحمد خويص، ومؤيد خويص، وأحمد الجولاني، بشرط الإبعاد عن الأقصى حتى 30 أيار المقبل، ودفع غرامة مالية”.

وفي سياق متصل، جددّت سلطات العدو الاعتقال الإداري للأسير المقدسي منذر ناصر لمدة 6 أشهر، للمرة الثالثة على التوالي.

المصدر: فلسطين اليوم

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