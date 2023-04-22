وزير الدفاع اليمني من جبهة الساحل الغربي: الشعب اليمني من يحق له حماية البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن

قال وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، السبت، إن “البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن ومياهنا الإقليمية هي منطقة يمنية خالصة، وسيادتنا البحرية عليها كاملة، ونحن كفيلون بتوفير الحماية اللازمة لها، وتأمين الملاحة الإقليمية والدولية”.

وخلال زيارة للمرابطين من منتسبي المنطقة العسكرية الخامسة في محاور التحيتا والفازة والحيمة الساحلية والجراحي بالساحل الغربي، نقل الوزير العاطفي للمرابطين وإلى كل أبناء تهامة الأحرار والشرفاء تهاني وتبريكات قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وتحيات فخامة المشير الركن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى – القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وشدد وزير الدفاع اليمني على أن “زمن الوصاية على اليمن قد ولّى إلى الأبد”، وأوضح أن “الأوضاع اليوم، وفي هذه المرحلة، تتجه إلى التهدئة والوصول إلى سلام شامل، وهذا كله مرهون بصدق النوايا لقادة تحالف العدوان مع ما تم التفاهم عليه مع القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، والالتزام بهذه التفاهمات لمصلحة المنطقة وشعوبها، وفي المقدمة المصالح الإقليمية والدولية”.

وحذّر الوزير العاطفي دول تحالف العدوان من أي التفاف أو مناورات في التعاطي مع هذه التفاهمات لأن أي نقض أو مراوغة لأي اتفاق أو تفاهم سيعود بالخسران عليها، وستوقعها في مآزق لا نهاية لها.

وقال وزير الدفاع اليمني أن “نصيحتنا الصادقة للعدوان، ومن تحالف معهم، أن يتعلموا من الدروس السابقة لأن بنادقنا ومدافعنا وصواريخنا ومسيراتنا جاهزة، وعليهم التأكد أن المعارك القادمة لن تكون داخل اليمن كما يتوهمون بل ستكون في مفاصل العمق البعيد للعدوان، والتي سيجعلها تدرك جيداً معنى الألم الكبير”.

وأشار الوزير العاطفي إلى أن “ما يحدث اليوم من محادثات مع دول العدوان، وما تطرحه القيادة الثورية ممثلة بالسيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، الذي يدير معطيات المرحلة بحكمة وبُعد نظر وسعة وأفق، تضع في الأولوية مصلحة الشعب اليمني، وكذا وضع لبنات راسخة للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة”.

وعبّر وزير الدفاع اليمني عن الفخر والاعتزاز لما شاهده في هذه الزيارة من معنويات وجاهزية عالية لمنتسبي المنطقة العسكرية الخامسة الذين كان لهم دور كبير في مواجهة الأعداء في الساحل الغربي، منوها بكفاءة وقدرات قيادة المنطقة العسكرية، التي لها اليد الطولى في النجاحات والإنجازات والانتصارات المحققة ضد العدوان ومرتزقته.

وخاطب الوزير العاطفي المرابطين بالقول إن “أنتم عز اليمن ومستقبل الأمة، ومن تراهن عليكم القيادة والشعب اليمني، بعد الله سبحانه، في نصرة الإسلام والمسلمين ضد الأعداء والمرتهنين والمطبعين مع العدو الصهيوني”، مؤكداً أن “القوات المسلحة اليمنية ستكون الشوكة في عنق الصهاينة ومن يواليهم”.

وأشاد وزير الدفاع اليمني بالدور المتميز لأبناء تهامة الشجعان، وما قدموه في هذه الجبهة من تضحيات إلى جانب منتسبي القوات المسلحة، وشكر “أبناء تهامة من أعماق قلوبنا من أذاقوا الأعداء الويل، وجرعوهم الهزائم المريرة في جبهة الساحل الغربي، وما لاحظته اليوم من جهوزية ومعنوية عالية يبعث على الفخر والعز، ما جعلنا نصل إلى قناعة تامة بأن الغزاة لن يطول بقاؤهم في أرض اليمن، وفيه مثل هؤلاء الأبطال البواسل والمرابطين الميامين، والرجال الأحرار الشرفاء”.

المصدر: مواقع