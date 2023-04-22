الشيخ قاووق: لبيوت شهدائنا وعوائلهم الفضل علينا جميعا لأنهم شقوا طريق الإنتصار

وجه عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق المعايدة الى “عوائل الشهداء لأنهم هم من حفظوا أعيادنا بتضحياتهم وعطاءاتهم”.

وقال الشيخ قاووق جاء خلال زيارة التهنئة في عيد الفطر لعائلة الشيخ راغب حرب في جبشيت يرافقه مسؤول منطقة جبل عامل الثانية علي ضعون، إمام بلدة جبشيت الشيخ عبد الكريم عبيد، بحضور فاعليات البلدة “لبيوت شهدائنا وعوائلهم الفضل علينا جميعا لأنهم شقوا طريق الإنتصار وعبدوا طريق الكرامة”، مضيفا “كما صنع الشهداء الإنتصارات في لبنان وصنعوا منعته وهيبته سيصنعون الإنتصارات في فلسطين ويعيدون الحق إلى أهله”، مؤكدا ان “المقاومة ستبقى صانعة لأعيادنا وأعراسنا وستبقى السلاح الذي يهزم العدو ويكسر طغيانه وجبروته”.

واكد الشيخ قاووق ان “عيدنا الأكبر يوم انتصارنا الأكبر وإنه لقريب أكثر من أي زمن مضى”.

المصدر: موقع المنار