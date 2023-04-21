الدفاع الروسية: الإرهابيون في إدلب يستعدون لاستفزاز يتهمون به القوات السورية والروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في مدينة إدلب وبعض المناطق بريفها تستعد لهجوم استفزازي على المدنيين، واتهام الجيش العربي السوري والقوات الروسية.

وأوضح نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم أوليغ غورينوف في مؤتمر صحفي أنه “وفقاً للمعلومات التي تلقاها المركز الروسي من أهالي البلدات في منطقة وقف التصعيد بإدلب، يستعد متزعمو التنظيمات الإرهابية في بلدة دير سنبل (26 كم جنوب مدينة إدلب) لاستفزاز باستخدام الأسلحة النارية ضد المدنيين، واتهام القوات الروسية والسورية”.

وفي سياق متصل كشف المسؤول العسكري الروسي عن تسجيل 5 اعتداءات من قبل إرهابيي (جبهة النصرة) و(الحزب الإسلامي التركستاني) في منطقة وقف التصعيد في إدلب والمناطق الآمنة خلال الساعات الماضية.

المصدر: وكالة سانا