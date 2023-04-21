حركة الجهـاد الإسـلامي: نتوجه بالتهنئة لعوائل الشهـداء وللأسرى والأسيرات ولعائلاتهم، وللجرحى الأبطال والتهنئة للمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 21 2023 - 01:36

حركة الجهـاد الإسـلامي: نتوجه بالتهنئة لعوائل الشهـداء وللأسرى والأسيرات ولعائلاتهم، وللجرحى الأبطال والتهنئة للمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك

منذ 2 ساعة 20 April، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

استبيان برامج شهر رمضان 1444 ه / 2023 م
استطلاع برامج شهر رمضان 1444 ه / 2023 م

إغلاق مشاركة