بالفيديو والصور| قوات الاحتلال الصهيوني تداهم منزلاً وتصادر كاميرات المراقبة في بلدة بيتا بنابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2023 - 01:36

بالفيديو والصور| قوات الاحتلال الصهيوني تداهم منزلاً وتصادر كاميرات المراقبة في بلدة بيتا بنابلس

منذ 2 ساعة 20 April، 2023
نابلس
عربي وإقليمي - فلسطين

داهمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، منزلاً في بلدة بيتا بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن”قوات الاحتلال داهمت منزلًا يعود للمواطن مأمون خضير في بيتا، وصادرت تسجيلات الفيديو الخاصة بكاميرات المراقبة في كامل المنطقة”.
وأشارت مصادر ذاتها، إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال المقتحمة التي اطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين.
وأضافت أن”القوات أطلقت قنابل إنارة في أجواء البلدة وفرضت طوقًا أمنيًا خلال عملية الاقتحام”.
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن اصابة 33 مواطنًا خلال المواجهات.

 

المصدر: فلسطين اليوم

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