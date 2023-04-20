وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا من نظيره الإيراني تطرق لعدة موضوعات بين البلدين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2023 - 23:08

وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا من نظيره الإيراني تطرق لعدة موضوعات بين البلدين

منذ 46 mins 20 April، 2023
أخبار موقع المنار

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