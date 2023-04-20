الوزير سليمان فرنجية عبر “تويتر”: أعاده الله على لبنان وقد استعاد عافيته وتجاوز أزماته وعلى اللبنانيين جميعاً والمسلمين خصوصاً بالخير والبركات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 20 2023 - 20:28

الوزير سليمان فرنجية عبر “تويتر”: أعاده الله على لبنان وقد استعاد عافيته وتجاوز أزماته وعلى اللبنانيين جميعاً والمسلمين خصوصاً بالخير والبركات

منذ 1 ساعة 20 April، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

استبيان برامج شهر رمضان 1444 ه / 2023 م
استطلاع برامج شهر رمضان 1444 ه / 2023 م

إغلاق مشاركة