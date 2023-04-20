إيران وروسيا توقعان اتفاقاً لزيادة التجارة والنقل وتخزين البضائع

وقعت إيران وروسيا مذكرة تفاهم للتعاون بين صندوق تطوير النقل الإيراني ومجلس تنسيق النقل الأوراسي ومركز التنمية الاقتصادية لكومنولث الأمم (CIS) في موسكو.

وبناء على أحكام مذكرة التفاهم تتعاون الأطراف مع بعضها البعض لزيادة التجارة والنقل وتخزين البضائع على طول الممرات الدولية وخاصة الممر بين الشمال والجنوب.

وأكد الموقعون على هذه المذكرة على تبادل المعلومات وتنفيذ المشاريع المشتركة وتبادل الوفود المتخصصة لتحقيق هذه الأهداف.

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم بمشاركة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى موسكو “كاظم جلالي”، ومساعد وزير النقل الروسي “ديمتري زوريف”، ورئيس شركة تطوير النقل الإيراني “داوود دانش جعفري”، ومدير مركز التنمية الاقتصادية لرابطة الدول المستقلة “فاديم جانين”، والمدير العام لمجلس النقل “جينادي بوسونوف”.