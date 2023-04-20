“لجنة الاسير سكاف” هنأت بالفطر: يتزامن العيد هذا العام مع انتصارات تحققت على يد المقاومين في فلسطين ولبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 20 2023 - 20:26

“لجنة الاسير سكاف” هنأت بالفطر: يتزامن العيد هذا العام مع انتصارات تحققت على يد المقاومين في فلسطين ولبنان

منذ 2 ساعة 20 April، 2023
لجنة الاسير يحيى سكاف
لبنان

توجهت “لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف” بمناسبة عيد الفطر، بالتهنئة القلبية إلى “الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصر الله المدافع الأول عن الأمة والذي أعزها بالإنتصارات، وإلى رجال المقاومة الإسلامية في لبنان والمقاومين في فلسطين والمعتكفين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، وإلى عموم الشعب الفلسطيني الصامد الصابر”.

وقالت في بيان: “إن العيد هذا العام يأتي مع انتصارات تحققت على يد المقاومين الأبطال في فلسطين ولبنان الذين يقفون وقفة عزٍ دفاعاً عن أمتناو أوطاننا بمواجهة العدو الصهيوني والمشاريع التي تهدف الى الفتنة، وفي ظل التطورات الإيجابية التي تحصل في المنطقة لاسيما العلاقات العربية – العربية، والسعودية -الإيرانية، لما تحمل هذه التطورات من أمور إيجابية على وطننا وعلى القضايا التي تهم أمتنا”.

وأملت اللجنة أن “يحل علينا العيد القادم و مقدساتنا الإسلامية و المسيحية و الأسرى وفلسطين من البحر إلى النهر، محررين من رجس الصهاينة، لأن هذا هو العيد الكبير و الحقيقي لنا و لكل الأحرار و الشرفاء في كافة أنحاء العالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

استبيان برامج شهر رمضان 1444 ه / 2023 م
استطلاع برامج شهر رمضان 1444 ه / 2023 م

إغلاق مشاركة