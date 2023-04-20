دوي إطلاق نار في محيط القيادة العامة بالخرطوم مع تصاعد أعمدة الدخان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2023 - 17:30

دوي إطلاق نار في محيط القيادة العامة بالخرطوم مع تصاعد أعمدة الدخان

منذ 11 mins 20 April، 2023
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