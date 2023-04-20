دوي إطلاق نار في محيط القيادة العامة بالخرطوم مع تصاعد أعمدة الدخان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2023 - 17:30
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اشتباكات متقطعة في الخرطوم ومناطق سودانية أخرى بين قوات الجيش والدعم السريع رغم دخول الهدنة حيز التنفيذ
الجيش السوداني: لا وجود لقوات مسلحة خارج الجيش بعد اليوم ولا تفاوض مع المتمردين إلا على التسليم الكامل
الجيش المصري: باقي جنودنا وصلوا إلى سفارتنا بالخرطوم تمهيداً لإجلائهم من السودان
رئيس الوزراء الإثيوبي: لا صحة للادعاءات بدخول قوات إثيوبية مناطق حدودية مع السودان وندين محاولات افتعال أزمة
منظمة الصحة العالمية: نرصد تدهوراً مؤلماً للوضع الإنساني الصعب في السودان
برنامج الأغذية العالمي: القتال في السودان يهدد الملايين بـ" مجاعة"
قائد البحرية الإيرانية: غواصة فاتح الإيرانية توجه تحذيراً لغواصة نووية أميركية قرب مضيق هرمز وتجبرها على تغيير مسارها
وزارة الدفاع الإيرانية تسلم 200 طائرة مسيّرة من أنواع مختلفة لقوات الجيش وتتمتع بقدرات قتالية عالية وتؤدي مهام متعددة
الأسير الشيخ خضر عدنان يواصل لليوم الـ76 على التوالي إضرابه عن الطعام في ظل تدهور كبير في صحته وتحذيرات من استشهاده
عائلة الأسير عدنان تبدأ اعتصاماً مفتوحاً عند دوار المنارة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة تضامناً معه
سلطات الاحتلال توافق على مخطط استيطاني يفصل بين القدس المحتلة وبيت لحم بشكل كامل
الرئيس نبيه بري مهنئاً بعيد الفطر: لاستلهام قيم التضامن والتراحم ونصنع من وحيها عيداً حقيقياً وتعافياً من كل الأزمات
النائب حسين الحاج حسن: التمديد لولاية المجالس البلدية والاختيارية كان لتفادي فراغ خطير في المجالس المحلية
الخارجية الفرنسية: فرنسا تجري اتصالات كثيرة مع الجهات السياسية اللبنانية وليس لديها أي مرشح لرئاسة الجمهورية
الخارجية الفرنسية: على الجهات اللبنانية تحمّل مسؤولياتها وانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات
رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط يعزي بضحايا حادثة التدافع في أحد مراكز توزيع المساعدات في العاصمة صنعاء
حركة النهضة في تونس: نندد بشدة بسجن رئيس الحركة راشد الغنوشي ظلماً ونؤكد أن هذا القرار سياسي بامتياز
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي: سياسة الجوار والعلاقات مع الدول الإسلامية من أولويات السياسة الخارجية لإيران
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يزور كييف: مساعدات أعضاء الناتو لأوكرانيا قد بلغت فعليا أكثر من 150 مليار يورو
لجنة الإمداد تستقبل كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على 01555717_76641631 أو عبر حسابها 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
مائدة الإمام زين العابدين لإطعام الفقراء والمساكين تستقبل تبرعاتكم طيلة شهر رمضان المبارك على الرقمين: 01/277519_03/745241
دوي إطلاق نار في محيط القيادة العامة بالخرطوم مع تصاعد أعمدة الدخان
منذ 11 mins
20 April، 2023
أزمة السودان
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