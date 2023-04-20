توقيف 3 سوريين يروجون المخدّرات والعملة المزيّفة

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه “في إطار المتابعة المسّتمرة لملاحقة المتورطين بعمليات ترويج المخدّرات والعملة المزيّفة، توفرت معلومات لمفرزة حلبا القضائية في وحدة الشّرطة القضائية عن عصابة تنشط بالقيام بهذه العمليات ضمن مناطق عكارية.

وعلى الأثر ونتيجة المتابعة، توصّلت عناصر هذه المفرزة إلى تحديد هويات أفراد العصابة، وهم السوريّون: أ. ج. (مواليد عام 2004)، م. د. (مواليد عام 1988) و ت. ش. (مواليد عام 1979).

وبتاريخ 6-4-2023 وفي محلة ببنين، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت عناصر المفرزة من توقيف الأول. وبالاستماع اليه، اعترف بترويج العملة المزيّفة بالاشتراك مع آخرين.

كذلك، قامت قوة من مفرزة حلبا القضائية بمداهمة مكان إقامة الثاني والثالث في البيرة ومفرق برقايل وألقت القبض عليهما، كما ضبطت: /4019/ حبة بنزكسول، /340/ حبة كبتاغون وكمية من حشيشة الكيف، أوراق مزيّفة من فئتي الـ /50/ والـ/100/$. والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.