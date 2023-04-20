توقيف 3 سوريين يروجون المخدّرات والعملة المزيّفة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 20 2023 - 14:08

توقيف 3 سوريين يروجون المخدّرات والعملة المزيّفة

منذ 21 mins 20 April، 2023
قوى الامن
لبنان

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه “في إطار المتابعة المسّتمرة لملاحقة المتورطين بعمليات ترويج المخدّرات والعملة المزيّفة، توفرت معلومات لمفرزة حلبا القضائية في وحدة الشّرطة القضائية عن عصابة تنشط بالقيام بهذه العمليات ضمن مناطق عكارية.

وعلى الأثر ونتيجة المتابعة، توصّلت عناصر هذه المفرزة إلى تحديد هويات أفراد العصابة، وهم السوريّون: أ. ج. (مواليد عام 2004)، م. د. (مواليد عام 1988) و ت. ش. (مواليد عام 1979).

وبتاريخ 6-4-2023 وفي محلة ببنين، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت عناصر المفرزة من توقيف الأول. وبالاستماع اليه، اعترف بترويج العملة المزيّفة بالاشتراك مع آخرين.

كذلك، قامت قوة من مفرزة حلبا القضائية بمداهمة مكان إقامة الثاني والثالث في البيرة ومفرق برقايل وألقت القبض عليهما، كما ضبطت: /4019/ حبة بنزكسول، /340/ حبة كبتاغون وكمية من حشيشة الكيف، أوراق مزيّفة من فئتي الـ /50/ والـ/100/$. والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

التعليقات

ذات صلة

استبيان برامج شهر رمضان 1444 ه / 2023 م
استطلاع برامج شهر رمضان 1444 ه / 2023 م

إغلاق مشاركة