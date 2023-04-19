عائلة خضر عدنان: نقل الشيخ لمشفى غير معلوم لتدهور حالته الصحية بشكل خطير

أفادت زوجة الشيخ القيادي الأسير خضر عدنان مساء اليوم الأربعاء، بوصول معلومات بنقل الشيخ خضر إلى مشفى غير معلوم نتيجة تدهور وضعه الصحي بشكل خطير.

وقالت زوجة الأسير، إن الاحتلال أبلغهم بمنع الزيارة التي كانت مقررة غدًا، بحجة أن الشيخ معاقب لأنه مضرب عن الطعام.

ودعت عائلة الشيخ خضر عدنان للمشاركة في الاعتصام المفتوح الذي تنوي الشروع به غدًا على دوار المنارة وسط رام الله.

يشار إلى أن الشيخ الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، ولد بتاريخ 24/03/1978م، وهو متزوج ولديه تسعة أبناء؛ واعتقل سابقًا في سجون الاحتلال ثلاثة عشر اعتقالًا أمضى خلالها في الأسر نحو 8 سنوات على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وهو مفجر معركة الإرادة، معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بدون توجيه اتهام، وحقق انتصارًا نوعيًا في أربع إضرابات سابقة خاضها في الأسر وتكللت برضوخ الاحتلال لمطلبه في الحرية.

المصدر: فلسطين اليوم