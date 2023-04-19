اشتباكات مسلحة مع العدو الاسرائيلي خلال اقتحامه بلدة قباطية بالضفة المحتلة

اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء بلدة قباطية في مدينة جنين بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين من كتيبة جنين.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوة إسرائيلية اقتحمت البلدة، فيما سمع إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال اول بلدة قباطية قضاء جنين”.

ومن جهة اخرى، قالت المصادر إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت في ساعة متأخرة الليلة الماضية مدينة أريحا ومخيم عين السلطان”، ولفتت الى ان “قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن سمير أبو شرار، دون التبليغ عن اعتقالات”.

وأفادت المصادر أن “مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيم عين السلطان”.

المصدر: فلسطين اليوم