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April 19 2023 - 10:50

المانيا: هجوم على صالة رياضية غرب البلاد.. والمنفذ مازال طليقا

منذ 1 ساعة 19 April، 2023
صالة رياضية بالمانيا
أخبار دولية - المانيا

أصيب ما لا يقل عن أربعة أشخاص بجروح خطيرة في اعتداء على صالة ألعاب رياضية بمدينة دويسبورغ بغرب ألمانيا، حسبما ذكرت الشرطة مساء الثلاثاء.

وقالت الشرطة “وقع الحادث في الحي القديم بالمدينة، وطلبت الشرطة من السكان تجنب المنطقة”، وأضافت أن “عددا كبيرا من رجال الشرطة يتواجدون في موقع الهجوم، على الجانب المقابل من مبنى البلدية”.

وذكرت الشرطة انه “وفقا للمعلومات الحالية، أصاب شخص آخرين بجسم ما في صالة ألعاب رياضية”، واضافت ان “الوضع حاليا لا يزال محيرا”.

بدورها، قالت “وكالة الأنباء الألمانية” إن “منفذ الهجوم لا يزال طليقا على ما يبدو”، ولفتت الى أنه “تم نقل العديد من الضحايا إلى المستشفى، بينما فتش المحققون الصالة الرياضية”.

المصدر: روسيا اليوم

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