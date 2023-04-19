مراسل المنار: فريق هندسي صهيوني يقوم بأعمال صيانة للسياج الحدودي في مستعمرة “المطلة” – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2023 - 01:04

مراسل المنار: فريق هندسي صهيوني يقوم بأعمال صيانة للسياج الحدودي في مستعمرة “المطلة”

منذ 2 ساعة 18 April، 2023
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