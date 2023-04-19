مراسل المنار: فريق هندسي صهيوني يقوم بأعمال صيانة للسياج الحدودي في مستعمرة “المطلة” – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2023 - 01:04
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رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من بكركي: التسويات في المنطقة ستنعكس على لبنان وعلى السياسيين ان يقرأوا ما يجري
فرنجية بعد لقائه الراعي: نتمنى ان يحصل وفاق في المنطقة وينعكس ذلك ايجابا على لبنان ونكن كل الخير للسعودية
فرنجية: مستعدون للحوار مع أي طرف ونسعى الى طمأنة كل من لديهم هواجس وليس هناك فيتو سعودي على وصولي لرئاسة الجمهورية
فرنجية: ملف النازحين السوريين يعالج بمسؤولية وطنية وعلاقاتي الشخصية استثمرها لمصلحة لبنان
مجلس النواب اللبناني يقرّ تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لمدة أقصاها سنة واحدة
مجلس الوزراء اللبناني يقر 4 رواتب لكل العاملين في القطاع العام وبدل نقل 450 الف شرط الحضور 18 يوما
مجلس الوزراء يقر زيادة 3 اضعاف للراتب الاساسي في الاسلاك العسكرية ولكافة المتقاعدين
مجلس الوزراء يرفع الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص الى 9 مليون و500 الف وبدل النقل الى 250 الف
اشتباكات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة
وزارة الصحة الفلسطينية: وصول 7 إصابات برصاص الاحتلال الحي الى مستشفيي جنين الحكومي وابن سينا التخصصي
إصابة ضابط اسعاف فلسطيني بشظية في الصدر خلال استهداف الاحتلال سيارة إسعاف أثناء محاولتها الدخول الى موقع الاشتباكات
الرئيس الاسد يستقبل وزير خارجية السعودية: العلاقات السليمة بين سوريا والسعودية هي الحالة الطبيعية التي يجب ان تكون
الرئيس الاسد لبن فرحان: العلاقات السليمة بين سوريا والسعودية لا تشكل مصلحة للبلدين فقط بل تعكس مصلحة عربية واقليمية
الخارجية السعودية: بن فرحان بحث مع الرئيس الاسد خطوات تحقيق مصالحة وطنية وعودة سوريا لمحيطها العربي
الخارجية السعودية: الاسد وبن فرحان ناقشا الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي يحفظ سوريا وأمنها واستقرارها وهويتها العربية
الخارجية السعودية: الاسد وبن فرحان أكدا اهمية تهيئة الظروف لعودة النازحين واتخاذ الاجراءات التي تساهم في استقرار سوريا
السودان: سريان الهدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والطرفان يتبادلان الاتهامات بخرقها
الجيش السوداني: قوات الدعم السريع ترفض السماح للمواطنين بمغادرة الخرطوم لاستخدامهم رهائن لأطول فترة ممكنة
الصحة السودانية: القطاع الصحي بالخرطوم واجه انهيارا بسبب تضاؤل إمدادات الطاقة والمستشفيات تعاني نقصا حادا في اكياس الدم
الرئيس التونسي: هناك من يحاول تفجير الدولة من الداخل لتحويل البلاد الى مجموعة من المقاطعات
حركة النهضة في تونس: قوات الأمن أغلقت كافة مقرات الحزب بما فيها مقره المركزي ومنعت العاملين فيها من الدخول إليها
الخارجية الفرنسية: اعتقال رئيس حركة النهضة في تونس يندرج ضمن موجة من الاعتقالات المقلقة
وزير الدفاع الصيني يؤكد من موسكو تصميم بلاده على تعزيز التعاون مع الجيش الروسي
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: التعاون والتنسيق بين روسيا والصين له تأثير على استقرار الوضع في العالم
مائدة الإمام زين العابدين لإطعام الفقراء والمساكين تستقبل تبرعاتكم طيلة شهر رمضان المبارك على الرقمين: 01/277519_03/745241
لجنة إمداد الإمام الخميني (قده) تستقبل مساهماتكم في الشهر الفضيل تحت عنوان "شارك النعم" عبر الاتصال على 01/555717_76/641631 او عبر حساب14_814 في جميع فروع القرض الحسن
مراسل المنار: فريق هندسي صهيوني يقوم بأعمال صيانة للسياج الحدودي في مستعمرة “المطلة”
منذ 2 ساعة
18 April، 2023
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