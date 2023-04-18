تشييع الفقيد المجاهد احمد يوسف البزال

شيع حزب الله وجمهور المقاومة الاسلامية في البقاع الفقيد المجاهد احمد يوسف البزال.

موكب التشييع انطلق من امام حسينية بلدته البزالية تتقدمه الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الامام المهدي (عج) وحملة الرايات وصور القادة.

وعلى وقع الشعارات الحسينية وهتافات التلبية، جاب الموكب شوارع البلدة محمولا على اكف رفاق الدرب وصولا الى جبانتها حيث أقيمت مراسم تكريمية للفقيد المجاهد ادت خلالها ثلة من المجاهدين قسم البيعة للنهج المقاوم. بعدها ام الشيخ محمد البزال الصلاة على الجثمان الطاهر قبل ان يوارى في الثرى الى جانب من سبقه من رفاق الجهاد والشهادة.