مراسل المنار: مجلس الوزراء اللبناني يقر زيادة 4 رواتب للقطاع العام شرط الحضور الى العمل 14 يوما وبدل النقل 450 ألف شرط الحضور 18 يوما – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2023 - 20:28

مراسل المنار: مجلس الوزراء اللبناني يقر زيادة 4 رواتب للقطاع العام شرط الحضور الى العمل 14 يوما وبدل النقل 450 ألف شرط الحضور 18 يوما

منذ 3 ساعة 18 April، 2023
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