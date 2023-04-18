“نقابة أصحاب المطاعم”: نعلن عن جهوزية القطاع السياحي لموسم الصيف

أعلن مجلس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان عن جهوزية القطاع السياحي لموسم الصيف.

وقال رئيس النقابة طوني الرامي “نعلن جهوزية قطاع المطاعم والمقاهي والملاهي على مساحة الوطن لاستقبال صيف 2023″، وتابع “نعلن افتتاح وإعادة افتتاح أكثر من 250 مرفقا سياحيا من فنادق وبيوت ضيافة ومنتجعات سياحية ومطاعم وقطاع سهر على مساحة الوطن، بالاضافة إلى إعادة افتتاح كبار الملاهي الليلية في وسط بيروت بعد تفجير 4 آب 2020”.

واضاف الرامي “نعلن جهوزية مطابخنا وكوادرنا المهنية”، وتابع “نوجه تحية لكل عمالنا في القطاع الذين سيقدمون الجودة والخدمة والنوعية وحسن الاستقبال وكرم الضيافة”، وقال “نعلن بيروت المقصد الأول للسياحة في فصل الصيف، واهلا وسهلا بكل ضيوفنا وزوارنا من اغتراب لبناني وسياح عرب واجانب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام