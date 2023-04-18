حدث اليوم | مجلس النواب يقرر تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لمدة أقصاها سنة

أقر مجلس النواب اللبناني اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية، وباتت صيغة التمديد التقني التي اقرها المجلس النيابي للمجالس البلدية والاختيارية على الشكل التالي “تنتهي ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة كحد أقصى حتى تاريخ 31/5/2024”.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري افتتح الجلسة التشريعية، قبل ظهر اليوم الثلاثاء، في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء و73 نائبا، وتليت أسماء النواب المتغيبين بعذر، ومن ثم طلب الوقوف دقيقتي صمت على روح النائبين السابقين عبدالله الامين ومخايل ضاهر.

ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة المقدم من النائبين سجيع عطية وجهاد الصمد، وتم التصويت على صفة الاستعجال.

ورأى النائب هادي ابو الحسن “ان احترام الحقوق الدستورية واجب، وليس لنا الحق ان نؤجل، لكن أصبحنا أمام وقت داهم. واقترح التمديد لمدة أربعة اشهر اي الاقصر مدى، والحكومة ستجتمع وعلى جدول اعمالها التمويل”.

بدوره، اعتبر النائب اسامة سعد اننا ” نخالف مبدأ فصل السلطات والحكومة تعهدت باجراء الانتخابات البلدية ونيتها المبيتة انها لا تريد اجراء الانتخابات والحكومة ضللت، الحكومة كذبت على اللبنانيين، وضللت الرأي العام والان ستحتمي بالمجلس. نسألها لماذا لا تريد اجراء الانتخابات ، ليس عمل المجلس تغطية مخالفات الحكومة والاقتراحات يؤمنان التغطية للحكومة ومهمة المجلس المحاسبة والمراقبة”.

اما النائب جهاد الصمد فاوضح انه مع إجراء الانتخابات في موعدها ولكن لا أحد يترشح، في حين وضح النائب علي حسن خليل مصطلح التأجيل وليس التمديد لكي يحصل فراغ بعد 30 ايار.

وطرح اقتراح القانون المتعلق بالشراء العام رقم 544/2021 تاريخ 19/7/2021، وبعد النقاش صدر الاقتراح وهو مقدم من النواب: علي حسن خليل، جهاد الصمد وآلان عون.

وبعد ذلك رفع الرئيس بري الجلسة وكانت الساعة تشير الى الحادية عشرة والدقيقة الخامسة والثلاثين وتلي محضر الجلسة فصدق.

ولمزيد من التفاصيل حول الجلسة التشريعة في مجلس النواب اوضح مراسل المنار حسن حمزة التالي..

وبعد انتهاء الجسلة التشريعة، تحدث عدد من النواب لمراسل المنار عن أجوائها..

من جانبه وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري قال انه يؤيد شخصيا تاجيل الانتخابات البلدية حتى تتوفر الظروف التي يمكن خلاله انتخابات مجالس بلدية جيدة وقادرة على العمل والانتاج.

موقف مكاري جاء خلال رعايته ندوة حول التغطية الاعلامية للانتخابات البلدية من تنظيم مؤسسة مهارات UP.



النائب باسيل: حضورنا جلسة اليوم من باب المسؤولية لمنع الفراغ والتصدي له وعدم مراكمة صعوبات الناس ومشاكلها

بدوره اكد رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل ان “السبب الوحيد لحضور التيار هو عدم مراكمة فراغ بلدي واختياري على الفراغ الرئاسي والحكومي”، مشيرا الى انه “منذ البداية اننا ضد التشريع الاعتيادي ولكن اذا كان هناك قوة قاهرة وضرورة قصوى نحضر وهذا ما حصل”.

وفي تصريح له بعد انتهاء الجلسة التشريعية، لفت باسيل الى “اننا شاركنا من باب المسؤولية وبهدف منع الفراغ في المواقع البلدية والاختيارية، فهذا الفراغ لا يمكن ان يُملأ عملياً من خلال حلول القائمقام محل البلدية، كما ان المخاتير لا يمكن لأحد الحلول محلهم”، مضيفاً “نحن كتيار وطني على استعداد للذهاب الى الانتخابات وبدأنا بالترشيحات داخل التيار لكن الحكومة ووزارة الداخلية هم على غير استعداد والواضح ان وزير الداخلية يتحدث في الخارج أما في الداخل فيبقى صامتًا”.

ميقاتي رداً على التيار: لو كنتم فعلا لا تريدون تاجيل الانتخابات البلدية لم حضرتم اليوم وأمنتم النصاب للجلسة الحالية؟

من جانبه أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الجلسة النيابية ” انه خلال شهر نيسان الجاري كان هناك أكثر من فرصة رسمية ما اعاق امكان تقديم طلبات الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية”، مشيرا الى ان “مجلس الوزراء الذي سينعقد بعد ظهر اليوم لديه حلّ ممكن متمثل في تعديل التواريخ التي سبق وأقرها وزير الداخلية بسام المولوي، فيصبح 21 أيار بديلا عن 7 أيار و 27 ايار بديلا عن 14 أيار”.

وأردف ” بحال قرر المجلس النيابي تشريع التمديد التقني للانتخابات البلدية والاختيارية فنحن نتعهد اجراء هذه الانتخابات ضمن المهل المحددة وباسرع وقت”. وقال” ان الحكومة تحمل حلولا ممكنة في ما يتعلق بموضوع القطاع العام،ولا يجب ان نلقي اللوم على بعضنا البعض، ولا يجب رمي المسؤولية على الحكومة باعتبارها مقصرة كما يفعل البعض الذي يقول انها غير موجودة، وبالتالي هذا البعض يواجه ما هو غير موجود”.



وتوجه الرئيس ميقاتي الى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا: “دولة الرئيس تعلمون اننا اجتمعنا مع وزير الداخلية وقررنا فتح اعتماد اضافي من أجل انجاز الاستحقاق البلدي، وفي مجلس الوزراء اعددنا مشروع قانون لفتح اعتمادات اضافية، لكنكم طلبتم ان يتم تقديم مشروع القانون كاقتراح قانون”.

وختم ميقاتي متوجها الى فريق من اللبنانيين بالقول ” لو كنتم فعلا لا تريدون تاجيل الانتخابات البلدية لم حضرتم اليوم وأمنتم النصاب للجلسة الحالية؟. من لا يريد التأجيل لا يحضر”.

وردا على اعتراضات نواب التيار الوطني الحر، قال “انا لم اسمكم ، ولكن الواضح ان اللي في مسلة تحت باطو بتنعرو”.

المصدر: قناة المنار + الوكالة الوطنية للاعلام